تأجيل حفل توزيع جوائز جرامى بسبب تفشى كورونا

قال منظمون إن حفل توزيع جوائز جرامي المقرر إقامته في 31 يناير تأجل إلى 14 مارس؛ بسبب تفشي فيروس كورونا في لوس انجليس.وقالت ريكوردينج أكاديمي ومحطة «سي.بي.إس»- في بيان مشترك- إن حفل جوائز جرامي الذي يقدم أرفع الجوائز في صناعة الموسيقى قد تأجل بعد محادثات مع خبراء الصحة والموسيقيين.وقال البيان: «بعد محادثات مدروسة مع خبراء الصحة.. قمنا بتغيير موعد حفل توزيع جوائز جرامي السنوي الثالث والستين ليكون يوم الأحد 14 مارس 2021».