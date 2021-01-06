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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تجميد نشاط رئيس الاتحاد التونسى لكرة القدم لمدة 4 سنوات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:58 ص
وديع الجريء
وديع الجريء
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أعلنت الهيئة التنفيذية للجنة الأولمبية التونسية، تجميد النشاط الرياضي الأولمبي لوديع الجريء رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم «الجامعة التونسية» لمدة 4 سنوات.

وقررت اللجنة الأولمبية التونسية - بحسب بيان لها - إحالة جميع الشكاوى ضد رئيس الجامعة التونسية، الخارجة عن اختصاصها على الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة الأولمبية الدولية.

واجتمت اللجنة الأولمبية التونسية من أجل النظر في الشكوى المقدمة من نادي الهلال الرياضي الشابي ضد رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء، إثر تجميده لنشاطها.

وكان الاتحاد التونسي قد سبق وأصدر، في أكتوبر الماضي، قرارًا بتعليق نشاط نادي هلال الشابة في الموسم الكروي 2020 - 2021 بدعوى عدم تقيده بلوائح التسجيل في الاتحاد.

وتجمع المئات من أنصار الفريق القادمين من مدينة الشابة بولاية المهدية (200 كيلومتر جنوب شرقي تونس العاصمة) في الأيام السابقة في ساحة القصبة قبالة مقر الحكومة رافعين أعلام الفريق لدفع السلطة للتدخل.

واتهم النادي، اتحاد الكرة بمعاقبة الفريق الممثل لمدينة الشابة على خلفية انتقاداته المستمرة لاتحاد اللعبة ورئيسه وديع الجريء.

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