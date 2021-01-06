بالميراس البرازيلى يضع قدمًا فى نهائى «الليبرتادوريس»

وضع فريق بالميراس البرازيلي قدما في نهائي كأس الليبرتادوريس بعد فوزه الكبير على مضيفه ريفر بليت الأرجنتيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما، فجر اليوم الأربعاء، بملعب المونيمونتال في ذهاب نصف نهائي البطولة.وسجل ثلاثية بالميراس كل من رونيلسون باربوسا في الدقيقة 27، وأدريانو كاستانهيرا في الدقيقة 47، وماتياس فينا في الدقيقة 62، ولعب ريفر بليت بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 60 بعد طرد جورج كاراسكال.ويلتقي الفريقان مجددا فجر الأربعاء المقبل في لقاء العودة بالبرازيل.فيما تقام فجر يوم غد الخميس المباراة الثانية في نصف النهائي بين فريقي بوكا جونيورز الأرجنتيني مع سانتوس البرازيلي.