المكسيك تسجل 11271 إصابة جديدة بكورونا

قالت وزارة الصحة المكسيكية إنها سجلت 11271 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا و1065 وفاة، مما يرفع العدد الإجمالي في البلاد إلى مليون و466490 إصابة و128822 وفاة.وتقول الوزارة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أكبر بكثير على الأرجح من الرقم المعلن.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.