كوريا الجنوبية تسجل 840 إصابة جديدة بكورونا و20 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 840 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.ونقلت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن إجمالي عدد الإصابات يرتفع بذلك إلى 65 ألفا و818 إصابة.وسجلت البلاد 20 حالة وفاة جديدة بكورونا يوم أمس ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1027 حالة.