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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لاتفيا تعتزم تمديد إجراءات الإغلاق حتى 25 يناير

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:29 ص
كورونا في لاتفيا
كورونا في لاتفيا
وكالات
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تعتزم حكومة لاتفيا تمديد إجراءات الإغلاق حتى 25 يناير للحد من انتشار فيروس كورونا وكان من المقرر أساسا أن تستمر هذه الإجراءات حتى 11 يناير.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" وافق مجلس الوزراء في ريجا من حيث المبدأ على التمديد وسيتم اتخاذ قرار بشأن التغييرات المحتملة للإجراءات الفردية في اجتماع الحكومة غدا الخميس.

وشددت الحكومة القيود المرتبطة بفيروس كورونا في منتصف ديسمبر، وتم إغلاق معظم المتاجر منذ ذلك الحين.

وتم تسجيل نحو 44 ألف حالة إصابة بالفيروس بشكل إجمالي في البلاد منذ بداية الجائحة، بجانب 722 وفاة.

وعلى غرار دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، بدأت لاتفيا التطعيمات بعد الكريسماس، ووفقا للسلطات الصحية، تم تطعيم حوالي ثلاثة آلاف شخص حتى الآن.

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