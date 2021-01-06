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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اعتقال العشرات من رموز المعارضة فى هونج كونج

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:27 ص
السلطات في هونج
السلطات في هونج كونج
وكالات
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اعتقلت السلطات في هونج كونج، الأربعاء، بموجب قانون الأمن القومي الجديد عشرات الشخصيات المعارضة، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدي بكين، بحسب ما أفادت مصادر حزبية وأمنية.

وفي حين قالت أحزاب وشخصيات معارضة في تغريدات على تويتر ومنشورات على فيسبوك إنّ عدد المعتقلين بلغ 21 شخصًا، أكّد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ عددهم "بلغ حوالى 50 شخصًا".

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