اعتقال العشرات من رموز المعارضة فى هونج كونج

اعتقلت السلطات في هونج كونج، الأربعاء، بموجب قانون الأمن القومي الجديد عشرات الشخصيات المعارضة، في أضخم عملية أمنية من نوعها تستهدف منتقدي بكين، بحسب ما أفادت مصادر حزبية وأمنية.وفي حين قالت أحزاب وشخصيات معارضة في تغريدات على تويتر ومنشورات على فيسبوك إنّ عدد المعتقلين بلغ 21 شخصًا، أكّد مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس أنّ عددهم "بلغ حوالى 50 شخصًا".