الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش يحضر حفل تنصيب بايدن

أعلن متحدّث باسم جورج دبليو بوش أنّ الرئيس الأسبق سيحضر حفل تنصيب جو بايدن في واشنطن في 20 يناير الجاري.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال فريدي فورد إنّ "الرئيس والسيدة بوش ينتظران بفارغ الصبر العودة إلى الكابيتول لحضور مراسم أداء الرئيس بايدن ونائبة الرئيس هاريس اليمين الدستورية".وفي الواقع فإنّ الرئيس الثالث والأربعين للولايات المتّحدة هنّأ بايدن على فوزه في الانتخابات منذ الثامن من نوفمبر.ولفت المتحدّث إلى أنّ حفل أداء اليمين الدستورية هذا سيكون الثامن الذي يحضره الرئيس الجمهوري الأسبق وعقيلته، حيث شدّد على أنّ "مشاهدة الانتقال السلمي للسلطة هو سمة مميّزة لديمقراطيتنا لا تتقادم أبدًا"، في انتقاد يكاد يكون صريحًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي ما زال يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات ولم يعلن حتى اليوم ما إذا كان سيحضر مراسم تنصيب خلفه.