حكاية الراقصة التى دفعت يوسف وهبى لإدمان الكوكايين والإفلاس

كان للفنان الراحل يوسف وهبي حكاية مع الراقصة ببا عز الدين، التي دفعته إلى تعاطي الكوكايين، وينفق عليها أمواله، إلى أن أفلس، حتى أن شقيقه خصص له مصروفًا يوميًا قيمته مائة وستون قرشًا للإنفاق على أسرته، حسبما تحكي الكاتبة لوتس عبد الكريم في كتابها "يوسف وهبي، السيرة الأخرى لأسطورة المسرح".يذكر أن ببا عز الدين، فنانة من أصل لبناني من مواليد عام 1916م، اسمها الحقيقي فاطمة عز الدين، شاهدتها الراقصة بديعة مصابني، فطلبت منها الحضور للقاهرة للعمل معها، واستمرت في العمل معها، إلى أن أصبحت أشهر راقصات كازينو بديعة جنبا إلى جنب مع تحية كاريوكا وسامية جمال وحورية محمد وزوزو محمد وغيرهن.وانفصلت ببا عز الدين، عن الفنانة بديعة مصابني، بعد أن افتتحت صالتها الخاصة باسمها في شارع عماد الدين الشهير، لكنها عادت إلى لبنان بعد أن كثرت عليها الضرئب.وشاركت "عز الدين" في عدة أفلام منها "كدب في كدب" إنتاج توجو مزراحي، واشترك معها في البطولة أنور وجدي وعرض الفيلم عام 1944.كما اختارها المخرج إبراهيم لاما بطلة أمام شقيقه بدر لاما في فيلم "البيه المزيف" وشاركتها البطولة الفنانة ليلي فوزي وعرض الفيلم في عام 1949، ثم شاركت في فيلم "جمال ودلال"وقام بدور البطولة أمامها فريد الأطرش ومعهما عبد السلام النابلسي وليلي فوزي وإخراج ستيفان روستي.