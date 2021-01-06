رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:56 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
طباعة
قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 56648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

موضوعات متعلقة

شديد البرودة على هذه المنطقة.. تفاصيل حالة طقس الأربعاء

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

تردد قنوات بانوراما 2021

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

الرجاء المغربى يودع دورى الأبطال بالهزيمة من تيونجيت السنغالى

توتنهام يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على برينتفورد 2-0

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟