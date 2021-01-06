البرازيل تسجل أكثر من 56 ألف إصابة جديدة بكورونا
الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:56 ص
وكالاتطباعة
قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت 56648 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1171 وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.