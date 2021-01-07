أسرار واعترافات وحكايات روبي.. رحلتي من الإغراء لـ«الدلع»

ـ إعلانات للدروس الخصوصية

ـ مع يوسف شاهين

ـ الأغنيات الأولى

ـ فضل وحيد حامد

ترى الفنانة روبي، أن الفن حالة بهجة ومتعة، مهما كان الدور المُسند إليها، كوميدي أو تراجيدي، فهي تشارك في العمل وتنسجم معه، تتعايش مع شخوص وأحداثه، كأنها تخصها.كان ظهور رانيا حسين "روبي"، مربكًا، جدليًا، هاجمها البعض بشراسة، وأحبها البعض، واعتبروها نوعًا خاصًا من النساء، "شقيّة"، "سمراء"، "دلوعة"، وبعبارة أدق، لا تخلو من صفة يحتاجها شاب في أي فتاة.ولخصّ الكاتب الصحفي الراحل براء أشرف، الحالة التي خلقتها روبي، بعنوان "ست أسباب للحنين إلى روبي، وأوجز الست في "محلية الصنع"، "سمراء"، تغني لوحدها"، "صامتة"، "تحاول أن تصبح فنانة"، "يمكن أن تصبح طائشة".اعترفت روبي، أن رحلتها كانت صعبة للغاية، لأنها اشتهرت في سن مبكرة، في الوقت الذي كانت لا تزال فيه صغيرة، غير ناضجة، دون أي خبرة، لذا تعمل وفق منطق الحس، ما تحبه توافق عليه، تتحمس للعمل إذا ارتاحت لأرواح المشاركين فيه، توافق على السيناريو إذا شعرت أنه جيد.ظهرت رانيا حسين محمد توفيق في الإعلانات التجارية، قبل أن تنهي مرحلتها الدراسية، لسداد مقابل الدروس الخصوصية في تلك الفترة الصعبة، بعد أن لمحت بها جارة خالتها، التي كانت تعمل كومبارس، موهبتها، واقترحت عليها أن تتقدم لاختبارات الكاست، وقُبلت من المخرجين الأجانب لتقديمها في إعلانات "البامبرز"، غير أن المخرجين المصريين كانوا لا يعيروها اهتمام كبير.لم يكن اتجاه "رانيا" للإعلانات سوى أن تثير غيظ أبناء أقاربها فقط، لم تبتغ أو تطلب الشهرة إطلاقًا، في الوقت الذي كانت العائلة تجهزها للالتحاق بكلية طب، كونها الفتاة المتفوقة في العائلة، لكن رغبتها كانت بالالتحاق بكلية السياسة والاقتصاد، للعمل في السلك الدبلوماسي.بالصدفة، كانت روبي في مقر الشركة العالمية، فاقترح عليها المخرج عماد البهات، أن تلتحق باختبارات كاستينج يجريه يوسف شاهين لاختيار فتاة لتجسيد شخصية فتاة لطيفة.التفت إليها يوسف شاهين، طلب منها أن تمد يدها، وعلى الفور قال "تقرأ السيناريو دلوقتي حالًا"، قالت أثناء وجودها في برنامج "ًصاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس "هقرأ السيناريو ده كله، وكان الدور مساحته كبيرة، ده أنا لسه عامله في فيلم ثقافي مشهدين، واتحطيت على الأفيش، ومكنتش مقدرة التجربة، وكنت فرحانة إني هروح العجمي، اتفسح، وكانوا بينادوني على الشوت ".ظهرت رانيا حسين للمرة الأولى، قبل أن تتم 17 عامًا، في فيلم "سكوت هنصور" باسمها الفني روبي، بعدما اقترح عليها المخرج الراحل يوسف شاهين أن تغير اسمها، لسحر، ثم اقترح عليها روبي، ووافقت.تحب روبي الموسيقى من طفولتها، قالت "كنت أحب أغاني الأطفال من صغري، وحبيت بدلة الرقص بعد كده من سامية جمال".قدمت أغنيتها "أنت عارف ليه"، ولا تزال فتاة قاصرة، قالت "مكنتش عارف أعمل ايه، ومعملش إيه، ومكانش عندي وعي بالمجتمع اللي أنا عايشة فيه، ومش عارفة الناس زعلانة ليه، لكن اتجرحت".قدمت أغنية "انت عارف ليه"، "ليه بيداري"، وسُميت الأخيرة بأغنية "العَجلة"، وحكت روبي عن كواليس تصوير الأغنيات التي قُدمت حسبما وُصفت بال"السيكسي"، قالت:"كان تصوير الأغنيات في لبنان، بناء على توجيه مخرج، وكنت أنفذ التعليمات كما أنفذ تعليمات أي شخصية أقدمها، لكن كان رد الفعل مرعب حقيقي، عنيف، وصدمني بشدة".رغبة في التغير، الشكل والأداء، تقدم موضوعًا جديدًا، بعيدًا عن الإغراء والإثارة، حسبما صرحت في برنامج "صاحبة السعادة"، وأقدمت على تقديم أغنية "يا الرموش" بعدما وجدتها صدفة لدى الملحن الموسيقى محمد رحيم، ورغم أنه رفض إعطاءها لها في البداية، لأنها كُتبت لمطرب رجل، غير أن موضوع كلماتها يدور حول رجل يتغزل في سيدة، لكن روبي ردت "ملكش دعوة، أنا هتغزل في نفسي، وقدمتها في شكل مصري خالص، بدوي، رقص واستعرض، وقدر من الرصانة".رفضت روبي بعد نجاح أغنية "يا الرموش" أن تعمل وفق قواعد المنتجين الاحترافية، وحكت عن معاناتها قائلة " أول مرة أقعد مع المنتج، ألاقيه بيقولي هتغني كام فرح في الشهر، دي أول حاجة، مفيش خطة، مفيش توجه، والمشكلة إنهم منتجين كبار، محبتش الجو ده خالص، واخدت قرار إني هبطل، وأتوجه توجه تاني، وقولت هبطل غُنا".أرسل لها السيناريست الراحل وحيد حامد، سيناريو "الوعد"، بعد أن ظلت لفترة طويلة بعيدة العمل السينمائي، ولم يُعرض عليه سوى أعمال فنية رديئة، رفضتها جميعًا، وكانت قد اتخذت قرارها بالابتعاد عن الفن، والعمل في مهنة أخرى، تتفوق وتتميز فيها، كالمحاماة.لا ترض روبي عن نفسها أبدًا، إلا في مشهد واحد فقط في مسلسل "سجن النسا"، لكنها تسعد للمشاهد التي يرضى عنها الجمهور في أفلامها.وتمر السنوات، وتشارك في مسلسل "بدون ذكر أسماء" سيناريو وحيد حامد، وقدمت شخصية "طفلة شوارع"، وكانت بالنسبة لها تحدٍ كبير.وأثناء كواليس تصوير "بدون ذكر أسماء" فوجئت روبي، بأحد المعجبين الذين أتوا لها من محافظة مرسى مطروح، بعدما علم أنها تصور كواليس المسلسل، قالت "كان يبصلي ويضحك، فسألته، قالي أنا جايلك من مرسى مطروح، وأجي أشوفك كده".