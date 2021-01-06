رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تعلن مقتل عشرات الإرهابيين وسط مالى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:37 ص
مقتل إرهابيين وسط
مقتل إرهابيين وسط مالى
وكالات
طباعة
أعلنت فرنسا تصفية عشرات الإرهابيين بغارة جوية وسط مالي، لكن قرويين وجماعة محلية قالوا إن نحو 20 شخصا قتلوا في هجوم شنته طائرة مروحية أثناء حفل زفاف.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، انتشرت شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي منذ الأحد الماضي حول الأحداث في بونتي في منطقة موبتي بوسط البلاد، وأفاد قرويون هناك لفرانس برس بأن مروحية مجهولة هاجمت حفل زفاف.

وذكرت وزارة الدفاع الفرنسية أن طائرات مقاتلة استهدفت وقتلت عشرات الإرهابيين في وسط مالي بعد تعقب مجموعتهم لعدة أيام.

وصرح متحدث عسكري لـ"فرانس برس" بأن "التقارير المتعلقة بالزفاف لا تتطابق مع الملاحظات التي تم جمعها"، ومن الصعب تأكيد تقارير مماثلة في منطقة نائية يعتقد أن عددا كبيرا من الجهاديين ينشطون بها.

والأحد، قالت جمعية تدعم عرقية الفولاني في مالي إن "غارة جوية أودت بـ20 مدنيا على الأقل خلال حفل زفاف".

وتقع بونتي على بعد حوالى 600 كيلومتر من العاصمة المالية باماكو.

وتشهد المنطقة تمردا متطرفا بدأ في شمال مالي العام 2012 ثم امتد ليشمل بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين.

موضوعات متعلقة

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

حقيقة إصابة رانيا يوسف بكورونا

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

الرجاء المغربى يودع دورى الأبطال بالهزيمة من تيونجيت السنغالى

توتنهام يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على برينتفورد 2-0

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟