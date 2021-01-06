إغلاق مراكز الاقتراع فى ولاية جورجيا بانتخابات «الشيوخ»

أغلقت مراكز الاقترع في ولاية جورجيا أبوابها، بعدما أدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار ممثّلَيْهم في مجلس الشيوخ الأمريكي، في انتخابات تكميلية ستحدّد لمن مِن الحزبين ستكون الغلبة في المجلس وبالتالي المسار الذي ستسلكه ولاية الرئيس المقبل جو بايدن.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، من المتوقّع أن تصدر أولى النتائج في وقت متأخر من الليل أو حتى نهار الأربعاء إذا ما كانت النتائج متقاربة.ويكفي أن يتمكن أيّ من السناتورين الجمهوريين المنتهية ولايتهما في الاحتفاظ بمقعده حتى تبقى الأكثرية في مجلس الشيوخ في واشنطن بيد خصوم بايدن، في حين أنّ حلفاءه يحتاجون للفوز بكلا المقعدين حتى يضمنوا لرئيسهم بداية ولاية خالية من العراقيل.