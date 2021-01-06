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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأركان الموريتانى يبدأ زيارة عمل للجزائر

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:35 ص
محمد ولد بمب ولد
محمد ولد بمب ولد مكت
وكالات
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بدأ قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد ولد بمب ولد مكت، زيارة عمل للجزائر ستستغرق 3 أيام، وتهدف إلى بحث التعاون بين البلدين في المجال الأمني والعسكري.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، زار ولد مكت والوفد المرافق له مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت، وتابع عرضا قدمه مدير المؤسسة حول نشاطاتها، ودورها في تطوير الصناعات العسكرية، ومساهمتها في ترقية النسيج الصناعي الجزائري.

كما تنقل الوفد العسكري الموريتاني وفقا لإيجاز نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، بين مختلف ورشات المؤسسة.

وقالت الوزارة إن قائد أركان الجيوش الموريتانية عبر عن إعجابه بمستوى التقدم التكنولوجي الذي بلغته هذه المؤسسة، والدرجة العالية من الاحترافية والالتزام وهو الأمر الذي تترجمه جودة المنتوجات المقدمة.

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