رئيس الأركان الموريتانى يبدأ زيارة عمل للجزائر

بدأ قائد الأركان العامة للجيوش الموريتانية الفريق محمد ولد بمب ولد مكت، زيارة عمل للجزائر ستستغرق 3 أيام، وتهدف إلى بحث التعاون بين البلدين في المجال الأمني والعسكري.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، زار ولد مكت والوفد المرافق له مؤسسة تطوير صناعة السيارات بتيارت، وتابع عرضا قدمه مدير المؤسسة حول نشاطاتها، ودورها في تطوير الصناعات العسكرية، ومساهمتها في ترقية النسيج الصناعي الجزائري.كما تنقل الوفد العسكري الموريتاني وفقا لإيجاز نشرته وزارة الدفاع الجزائرية، بين مختلف ورشات المؤسسة.وقالت الوزارة إن قائد أركان الجيوش الموريتانية عبر عن إعجابه بمستوى التقدم التكنولوجي الذي بلغته هذه المؤسسة، والدرجة العالية من الاحترافية والالتزام وهو الأمر الذي تترجمه جودة المنتوجات المقدمة.