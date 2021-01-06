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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البوسنة.. مئات المهاجرين بلا مأوى فى زمهرير الشتاء

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:33 ص
مهاجرين بلا مأوى
مهاجرين بلا مأوى
وكالات
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أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن السبل تقطعت بنحو 3000 مهاجر يعيشون بلا مأوى في شمال البوسنة، مشيرة إلى معاناتهم بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة ليلا.

وقال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة بول ديلون: "شاهدنا بقلق متزايد على مدى الأسبوعين الماضيين الوضع الإنساني المتردي الذي يواجه العديد من المهاجرين في البوسنة".

وأضاف: "نقدم وشركاؤنا الدعم قدر استطاعتا، لكن من الواضح أن هناك حاجة لحل مستدام على المدى البعيد".

ومن جانبه، قال بيتر فان دير أوفيريت رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في البوسنة: "هناك أماكن في مراكز قريبة يمكن أن تسع كثيرا من المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل لكن من الصعب الحصول على اتفاق سياسي من السلطات الوطنية والمحلية".

وأفادت وكالة "رويترز" بأنه اضطر بعض الذين ينامون في العراء لمغادرة مخيم ليبا قرب الحدود الكرواتية قبل أسبوعين، عندما أتى حريق على جزء كبير منه.

وظل قليلون في المخيم حيث يعتمدون على هياكل خيام مؤقتة بينما غادر الكثيرون.

وأشارت إلى أن عددا آخر انتشر في غابات مجاورة على أمل عبور الحدود سعيا لحياة أفضل في دول أوروبا، لافتة إلى اصطفاف مئات المهاجرين الذين لا يزالون على مقربة من المخيم المحترق للحصول على طعام توزعه جماعات إغاثة.

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