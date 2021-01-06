القضاء الأمريكى يسقط اتهام الشرطة بشلل مواطن من أصول أفريقية

أعلن القضاء الأمريكي أنه لن يوجه أي اتهام لأي شرطي في قضية إصابة المواطن من أصول أفريقية جاكوب بليك بشلل سفلي، بعدما أطلق عليه شرطي النار في مدينة كينوشا في أغسطس الماضي.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المدعي العام في مقاطعة كينوشا مايكل جريفلي، إنه "لن يتم توجيه أي تهمة جنائية إلى أي شرطي في المقاطعة في هذه القضية، بناء على الوقائع والقانون".واستبقت السلطات الإعلان بفرض حالة الطوارئ في المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى شمال شرقي البلاد والبالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، كما وضعت 500 عنصر من الحرس الوطني على أهبة الاستعداد للانتشار إذا ما اندلعت أعمال عنف احتجاجا على قرار المدعي العام.وتعود وقائع القضية إلى أغسطس الماضي، حين أصيب بليك (29 عاما) برصاص الشرطة أمام أطفاله الثلاثة بينما كان يهم باستقلال سيارته، ونجا من الموت لكنه أصيب بشلل سفلي أقعده.وتشهد الولايات المتحدة حركة احتجاج تاريخية ضد العنصرية وعنف الشرطة منذ مقتل جورج فلويد في مايو الماضي، في مدينة مينيابوليس اختناقا جثا شرطي لنحو 9 دقائق على عنقه.