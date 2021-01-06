رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

القضاء الأمريكى يسقط اتهام الشرطة بشلل مواطن من أصول أفريقية

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:28 ص
القضاء الأمريكى
القضاء الأمريكى
وكالات
طباعة
أعلن القضاء الأمريكي أنه لن يوجه أي اتهام لأي شرطي في قضية إصابة المواطن من أصول أفريقية جاكوب بليك بشلل سفلي، بعدما أطلق عليه شرطي النار في مدينة كينوشا في أغسطس الماضي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال المدعي العام في مقاطعة كينوشا مايكل جريفلي، إنه "لن يتم توجيه أي تهمة جنائية إلى أي شرطي في المقاطعة في هذه القضية، بناء على الوقائع والقانون".

واستبقت السلطات الإعلان بفرض حالة الطوارئ في المدينة الواقعة في منطقة البحيرات العظمى شمال شرقي البلاد والبالغ عدد سكانها 100 ألف نسمة، كما وضعت 500 عنصر من الحرس الوطني على أهبة الاستعداد للانتشار إذا ما اندلعت أعمال عنف احتجاجا على قرار المدعي العام.

وتعود وقائع القضية إلى أغسطس الماضي، حين أصيب بليك (29 عاما) برصاص الشرطة أمام أطفاله الثلاثة بينما كان يهم باستقلال سيارته، ونجا من الموت لكنه أصيب بشلل سفلي أقعده.

وتشهد الولايات المتحدة حركة احتجاج تاريخية ضد العنصرية وعنف الشرطة منذ مقتل جورج فلويد في مايو الماضي، في مدينة مينيابوليس اختناقا جثا شرطي لنحو 9 دقائق على عنقه.

موضوعات متعلقة

وزير الرى يؤكد لوزير الخزانة الأمريكى سعى مصر للتوصل إلى اتفاق عادل لسد النهضة

تردد قناة تن TEN الجديد فى 2021

تردد قنوات بانوراما 2021

الباز: «قمة العلا» هدنة خليجية مع قطر

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

الرجاء المغربى يودع دورى الأبطال بالهزيمة من تيونجيت السنغالى

توتنهام يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على برينتفورد 2-0

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟