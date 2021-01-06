محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

تمثل ملكة جمال بريطانيا السابقة زارا هولاند، الأربعاء، أمام محكمة في باربادوس الدولة الأرخبيل في منطقة الكاريبي، بعد انتهاك القرارات المتعلقة بـ"كوفيد-19" ومحاولة فرارها عبر المطار.وحسبما أفادت وكالة أنباء، "فرانس برس" تواجه هولاند (25 عاما) غرامة كبيرة وربما عقوبة بالسجن لمدة عام، بسبب اتهامها بانتهاك قوانين احتواء "كوفيد-19".وكانت ملكة الجمال البريطانية وصلت برفقة صديقها إلى الجزيرة في 27 ديسمبر الماضي، وخضعا لفحص كورونا مع إبلاغهما بأنه يتعين عليهما البقاء هناك حتى تعرف النتائج.وقالت وسائل إعلام محلية إن صديقها إليوت لوف (30 عاما) ثبتت إصابته الفيروس، وهو في الحجر الصحي الآن، إلا أن الشرطة اكتشفت أن هولاند غادرت الفندق من دون إذن في 29 ديسمبر، وتم ضبطها لاحقا في المطار في محاولة على ما يبدو للفرار من البلاد.وتنص القواعد أنه قبل الوصول إلى باربادوس، يجب على السياح ملء نموذج عبر الإنترنت وتضمين نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبية، ثم يتم إلزام المسافرين للخضوع لاختبار ثان أثناء التواجد في الجزيرة.وكانت هولاند جردت من لقبها وذلك بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني وهي تمارس الجنس مباشرة على الهواء.