رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 02:26 ص
زارا هولاند
زارا هولاند
وكالات
طباعة
تمثل ملكة جمال بريطانيا السابقة زارا هولاند، الأربعاء، أمام محكمة في باربادوس الدولة الأرخبيل في منطقة الكاريبي، بعد انتهاك القرارات المتعلقة بـ"كوفيد-19" ومحاولة فرارها عبر المطار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء، "فرانس برس" تواجه هولاند (25 عاما) غرامة كبيرة وربما عقوبة بالسجن لمدة عام، بسبب اتهامها بانتهاك قوانين احتواء "كوفيد-19".

وكانت ملكة الجمال البريطانية وصلت برفقة صديقها إلى الجزيرة في 27 ديسمبر الماضي، وخضعا لفحص كورونا مع إبلاغهما بأنه يتعين عليهما البقاء هناك حتى تعرف النتائج.

وقالت وسائل إعلام محلية إن صديقها إليوت لوف (30 عاما) ثبتت إصابته الفيروس، وهو في الحجر الصحي الآن، إلا أن الشرطة اكتشفت أن هولاند غادرت الفندق من دون إذن في 29 ديسمبر، وتم ضبطها لاحقا في المطار في محاولة على ما يبدو للفرار من البلاد.

وتنص القواعد أنه قبل الوصول إلى باربادوس، يجب على السياح ملء نموذج عبر الإنترنت وتضمين نتيجة اختبار فيروس كورونا السلبية، ثم يتم إلزام المسافرين للخضوع لاختبار ثان أثناء التواجد في الجزيرة.

وكانت هولاند جردت من لقبها وذلك بعد ظهورها في برنامج تلفزيوني وهي تمارس الجنس مباشرة على الهواء.

موضوعات متعلقة

مصادر بـ«التعليم» تكشف مصير امتحانات المرحلة الثانوية

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الزمالك: لا نعلم أين فرجانى ساسى حاليًا (خاص)

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

الرجاء المغربى يودع دورى الأبطال بالهزيمة من تيونجيت السنغالى

توتنهام يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على برينتفورد 2-0

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟