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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الشبورة تسيطر على طرق المنيا وتتسبب فى انعدام الرؤية (صور)

الأربعاء 06/يناير/2021 - 03:21 ص
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
المنيا ـ على حسين
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سيطرت شبورة كثيفة، لليوم الثاني على التوالي، على شوارع وميادين مدينة المنيا والطرق السريعة سواء الزراعي أو الصحراوية الثلاثة "الغربي والشرقي وطريق الجيش"، مما تسبب في انعدام الرؤية تماما، وصاحبها انخفاض شديد في درجة الحرارة وصلت لحد الصقيع، وتوقفت معها سيارات الأجرة عن السير خوفا من وقوع حوادث تهدد حياة الركاب.

ومن ناحيتها، طالبت إدارة المرور بالمحافظة سائقي سيارات النقل والأجرة والملاكي بتوخي الحذر واتباع القواعد المرورية في مثل هذه الأحوال، مناشدة السائقين المسافرين على الطرق السريعة، سواء الصحراوية أو الزراعي، بالتوقف لحين انتهاء الشبورة ووضوح الرؤية، وذلك حرصا على أرواحهم وأرواح الركاب.

وكانت غرفة العمليات الرئيسية قد أعلنت، أمس، عن إغلاق الطرق السريعة بنطاق المحافظة من الاتجاهين، بسبب ارتفاع نسبة الشبورة بصورة أعاقت الرؤية، وناشدت المواطنين بالالتزام بالقواعد المرورية المقررة حرصا على حياتهم.
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا
شبورة على طرق المنيا

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