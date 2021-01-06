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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يستعد لتوجيه كلمة لأنصاره تزامنا مع تصويت الكونجرس على نتائج الانتخابات

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:55 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيلقى كلمة في أنصاره من البيت الأبيض الأربعاء صباحًا، تزامنًا مع تظاهرات مؤيدة له وتصويت الكونجرس على تصديق نتيجة الانتخابات.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " تاس" قال ترامب: " سألقي كلمة في الساعة الحادية عشرة صباحا.. الحضور مبكرا.. الأبواب ستكون مفتوحة من السابعة صباحا.. هناك ستكون حشود غفيرة".

من جهتها، نشرت شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، خريطة للشوارع التي سيتم إغلاقها تحسبا للتظاهرات المؤيدة للرئيس ترامب.

وقالت: "اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 يناير 2021، وحتى الخميس 7 يناير 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات".

وأضافت: "سيكون هناك قيود على وقوف السيارات وإغلاق محتمل للشوارع يجب على سائقي السيارات مراعاتها".

ويخطط الآلاف من أنصار ترامب لـ"تنصيب ثان" افتراضي له في الـ20 من يناير، موعد تنصيب المرشح الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد بنتيجة الانتخابات الرئاسية.

وأشار أكثر من 60 ألف شخص على "فيسبوك"، إلى أنهم يعتزمون المشاركة في الحدث، الذي تم الإعلان عنه باعتباره "حفل تنصيب الرئيس دونالد ترامب الثاني".

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