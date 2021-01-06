FBI يحدد هوية أحد مخترقى المواقع الحكومية الأمريكية

أكد مكتب التحقيقات الفيدرالية والاستخبارات، أن المعطيات الأولية "ترجح" أن يكون أحد مخترقي المواقع الحكومية الأمريكية من "أصول روسية".وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، أشار مكتب التحقيقات في بيان صدر عنه، إلى أن "التحقيقات حاليا تركز على أربعة محاور مهمة، هي تحديد الضحايا، وجمع الأدلة، وتحليل الأدلة لتحديد المزيد من الإسناد، ومشاركة النتائج مع الحكومة والقطاع الخاص للدفاع عن الشبكة".وأضاف أن "موظفي مجلس الأمن القومي شكلوا فريق عمل UCG، مهمته تنسيق التحقيق ومعالجة الحادث السيبراني الكبير الذي طال شبكات الحكومة الفيدرالية".وتابع: "ترجح المعطيات الألوية أن أحد الفاعلين روسي الأصل، ومسؤول عن معظم أو كل الاختراقات المكتشفة حديثا لكل الشبكات الحكومية وغير الحكومية".وشدد على أن الفريق مستمر في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق ومعالجة ومشاركة المعلومات مع شركائنا والشعب الأمريكي.ونوه إلى "إنشاء أداة مجانية للكشف عن أي نشاط غير عادي وربما ضار متعلق بهذا الحادث"، مشيرا إلى أنه "سيتم الإعلان عن معلومات إضافية، بما في ذلك مؤشرات التسوية، بمجرد توفرها".وأكد المكتب أن "أقل من 10 وكالات حكومية أمريكية تندرج ضمن المتأثرين بعملية اختراق طالت نظام "سولارويندوز" التابع لشركة مايكروسوفت.