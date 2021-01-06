المغرب.. 1637 إصابة و43 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1637 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ارتفاعا من 656 أمس ليصبح إجمالي الإصابات أكثر من 445 ألف حالة.وأشارت الوزارة إلى تسجيل 43 حالة وفاة انخفاضا من 53 أعلن عنها أمس الإثنين، ليصل إجمالي وفيات الفيروس إلى 7581.وأكدت الوزارة تعافي 1736 شخصا ليبلغ مجموع المتعافين 417 ألف شخص بواقع 93% من الحالات المسجلة.