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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترودو «محبط» لبطء وتيرة التطعيم ضد كورونا فى كندا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:29 ص
جاستن ترودو
جاستن ترودو
وكالات
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أعرب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن "إحباطه" جراء بطء وتيرة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستمرة في البلاد منذ ثلاثة أسابيع.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال ترودو في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن كل الكنديين، وأنا ضمنهم، مصابون بإحباط جراء هذا الوضع".

وأضاف: "لا نريد رؤية اللقاحات في الثلاجات، نريد أن نراها تحقن في أذرع الكنديين الأكثر عرضة للفيروس.. حان الوقت لتسريع حملة التطعيم".

وأعرب عن تفاؤله بإمكان تلقيح كل الكنديين الراغبين بتلقي اللقاح بنهاية سبتمبر.

ومن المقرر أن يعقد ترودو الخميس المقبل اجتماعا مع رؤساء حكومات المقاطعات والأقاليم حول "الجهود الإضافية التي يمكن أن تبذلها الحكومة الفدرالية لمساعدتها على تلقيح الكنديين بأسرع وقت ممكن".

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