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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 6-1-2021

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:52 ص
الذهب فى مصر
الذهب فى مصر
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور" سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر، حيث ارتفعت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6-1-2021 بالسوق المحلية المصرية.

محليًا، شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعًا بقيمة 3 جنيهات، ليصعد عيار 21، وهو الأكثر مبيعا في مصر، إلى 845 جنيهًا للجرام، مع توقعات بتغير آخر للأسعار خلال الساعات القادمة، في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا.

وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 1.68%، حيث صعد سعر الأوقية نحو 31.81 دولار، لتسجل الأوقية 1930.4 دولار، وفقا لوكالة بلومبرج.

أسعار الذهب فى مصر اليوم الأبعاء 6-1-2021

سعر جرام الذهب عيار 24

استقر سعر جرام الذهب اليوم عيار 24 فى التعاملات ليصل إلى 966 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 ليصل إلى 845 جنيهًا وهو الأكثر مبيعًا في مصر حاليًا.

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 724 جنيهًا فى بداية تعاملات سوق الذهب بمصر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وشهد سعر الجنيه الذهب في مصر استقرارًا ليسجل 6624 جنيهًا، ويزِن 8 جرامات من عيار 21.

سعر أوقية الذهب عيار 24

سجل سعر أوقية الذهب عيار 24 نحو 28380 جنيها وتزن نحو 30 جراما.

يشار إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات ملحوظة منذ مطلع العام الجارى 2021، وذلك على خلفية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى أوروبا واتجاه الدول للإغلاق الاقتصادى، وهو ما يؤثر على قرارات المستثمرين، والاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

كما أن تراجع سعر الدولار عالميا يؤثر فى قرارات المستثمرين، وهو ما رفع الطلب على الذهب، الأمر الذى أدى إلى ارتفاع أسعاره بصورة ملحوظة، اليوم ليتجاوز نقطة المقاومة بأكثر من 35 دولار.

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