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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الأربعاء 6-1-2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 06:22 ص
الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في هذا التقريرسعر الدرهم الإماراتي في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6 – 1 - 2020.

وبلغ متوسط سعر الدرهم الإماراتي اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك الأسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6-1-2020

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري اليوم 4.26 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، ووصل في البنك الأهلى المصري إلى 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما سجل في بنك مصر 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، ووصل في بنك الإسكندرية 4.24 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

و سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك عودة 4.27 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وجاء في البنك العربي الافريقي الدولي 4.21 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك قناة السويس 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

يشار إلى أن الدرهم هو الوحدة الأساسية لعملة الإمارات العربية المتحدة، ويتكون الدرهم من 100 فلس صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

ويرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي بسعر مقداره 3.6725 درهم للدولار الواحد، ويعتقد أن الإمارات ستبقي العلاقة بالدولار بالرغم من تخفيض التصنيف الائتماني الأمريكي.

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