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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 6-1-2020

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:52 ص
الريال السعودى
الريال السعودى
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير سعر الريال السعودي في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 6-1-2020.

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي اليوم 4.17 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، حسبما أفادت التحديثات الأخيرة للبنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة.

محليًا، استقرسعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري وبنك بلوم مصر، مقابل ارتفاع سعره أمام الجنيه في بنك الإسكندرية، وبنك مصر إيران للتنمية مقارنة بأسعار التعاملات أمس.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6-1-2020

وصل سعر صرف الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك المركزي الي مستوى 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع واستقر في البنك الأهلي ليصل إلى مستوى 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف العملة السعودية أمام الجنيه المصري ببنك مصر 4.09 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشات التداول بالبنوك وصول سعر صرف الريال السعودي داخل بنك البركة الإسلامي مقابل الجنيه المصري إلى 4.18 و4.20 جنيه للشراء وللبيع، وجاء فى بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وارتفع سعر صرف الريال الريال السعودى مقابل الجنيه المصري داخل المصرف المتحد ليصل إلى 4.04 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وعن صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل مستوى 4.10 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع وحقق فى بنك التعمير والإسكان إلى 4.06 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

والريال هو العملة الرسمية في المملكة العربية السعودية ويتكون من 100 هللة، والعملات الورقية عبارة عن « 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال »، والعملات المعدنية عبارة عن: « 1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ».

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