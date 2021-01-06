ترامب يوقع على أمر بحظر 8 تطبيقات صينية

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المعاملات مع 8 تطبيقات برمجيات صينية، بما في ذلك Alipay التابع لشركة Ant Group التي تتبع الملياردير الصيني جاك ما.وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس"، في أسابيعها الأخيرة قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه في 20 يناير، صعدت إدارة الرئيس دونالد ترامب من موقفها الصارم تجاه الصين.وشهدت العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم توترًا متزايدًا وسط سلسلة من النزاعات حول قضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان.وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية عشرات الشركات الصينية إلى قائمتها السوداء التجارية في ديسمبر، متهمة بكين باستغلال شركاتها لتسخير مصادر التكنولوجيا المدنية للأغراض العسكرية.