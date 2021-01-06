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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تركيا: نؤمن بالحوار لحل الخلافات مع اليونان

الأربعاء 06/يناير/2021 - 04:23 ص
خلوصي أكار
خلوصي أكار
وكالات
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أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ضرورة حل الخلافات بين بلاده واليونان عبر الحوار.

وحسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" أعرب أكار عن استعداد أنقرة لاستئناف المحادثات الرامية لحل الخلافات مع أثينا.

ولفت إلى أن "أنقرة تتطلع للبدء في المحادثات الاستكشافية من جهة، وإجراء حوار في إطار تدابير بناء وتعزيز الثقة، وإطلاق مباحثات آلية فض النزاع بين تركيا واليونان في إطار حلف شمال الأطلسي (ناتو)، من جهة أخرى".

وقال: "نؤمن بوجوب وبإمكانية حل الخلافات مع اليونان عبر المحادثات والحوار".

وأشار إلى أن سياسة تركيا بشأن شرقي المتوسط واضحة، وأنها تتطلع إلى تطبيق القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

وأعرب عن شكره لألمانيا على إسهامها من أجل السلام والحل شرقي المتوسط.

وأكد أن تركيا "تتطلع لتحلي كافة الأطراف الأخرى بالموضوعية عند تقييم المشاكل بين تركيا واليونان".

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