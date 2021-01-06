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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

تقارير: إسرائيل تخطط لبناء 1406 وحدات استيطانية شمالى الضفة

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:30 ص
وحدات استيطانية
وحدات استيطانية
وكالات
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كشف معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" في تقرير جديد عن عزم السلطات الإسرائيلية على بناء 1406 وحدات استيطانية في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأوضح أن هذا جاء بعد قيام وزارة الداخلية الإسرائيلية بنشر إعلان صادر عن مجلس التخطيط الأعلى للإدارة المدنية الإسرائيلية بتاريخ 22 يناير 2020، بخصوص إيداع مخطط استيطاني جديد، يقضي بمصادرة 1008 دونمات من أراضي قرية عزون الفلسطينية في محافظة قلقيلية لصالح البناء الاستيطاني.

ويشمل المخطط الجديد بناء 1406 وحدة استيطانية جديدة جنوب شرق مستوطنة الفيه مناشيه، في الحوض رقم 2 في المناطق المعروفة باسم وادي عسلة، ظهر المناف، قطاين السهل والمَنافس.

وتقع مستوطنة لفيه مناشيه في الجانب الغربي من جدار العزل في منطقة العزل الغربية، والمنطقة المعزولة بين خط الهدنة للعام 1949 ومسار جدار العزل الإسرائيلي.

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