الخزانة الأمريكية ترفض تداول أسهم شركات صينية ببورصة نيويورك

أخطر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رئيس بورصة نيويورك ستايسي كانينجهام، برفضه قرار البورصة إدراج أوراق مالية طرحتها ثلاث شركات اتصالات صينية في البورصة.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، كانت بورصة نيويورك بدأت في الأول من يناير الحالي إلغاء إدراج أوراق مالية لـ3 شركات اتصالات صينية بعد أن حظر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي استثمار الشركات الأمريكية في شركات صينية "تابعة للجيش الصيني".وفي تراجع مفاجئ عن موقفها، أعلنت بورصة نيويورك أمس أنها لن تلغي إدراج أوراق الشركات الصينية المذكورة.