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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الخزانة الأمريكية ترفض تداول أسهم شركات صينية ببورصة نيويورك

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:40 ص
ستيفن منوتشين
ستيفن منوتشين
وكالات
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أخطر وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين رئيس بورصة نيويورك ستايسي كانينجهام، برفضه قرار البورصة إدراج أوراق مالية طرحتها ثلاث شركات اتصالات صينية في البورصة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، كانت بورصة نيويورك بدأت في الأول من يناير الحالي إلغاء إدراج أوراق مالية لـ3 شركات اتصالات صينية بعد أن حظر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي استثمار الشركات الأمريكية في شركات صينية "تابعة للجيش الصيني".

وفي تراجع مفاجئ عن موقفها، أعلنت بورصة نيويورك أمس أنها لن تلغي إدراج أوراق الشركات الصينية المذكورة.

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