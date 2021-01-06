الجزائر.. صفر إصابات بكورونا فى 21 ولاية

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية أن 21 ولاية لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا في غضون الساعات الـ24 الماضية.وحسب آخر إحصائية فإن 22 ولاية سجلت من 1 إلى 9 حالات، في حين سجلت 5 ولايات أكثر من 10 إصابات.وأضافت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 287 حالة جديدة، أي بنسبة حدوث تقدر بـ0.5 حالة لكل مئة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الأخيرة و5 وفيات و186 حالة شفاء.