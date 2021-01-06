رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ابنة عفاف راضى تعيد إحياء أغنية والدتها «عطاشى» بفيديو كليب

الأربعاء 06/يناير/2021 - 05:35 ص
مي كمال
مي كمال
أ ش أ
طباعة
أطلقت الفنانة مي كمال أجدد أعمالها الغنائية "عطاشى"، إحدى أشهر أعمال والدتها الفنانة القديرة عفاف راضي، وذلك فى شكل فيديو كليب تم تصويره في أسوان.

واختارت مي كمال تدشين انطلاقة غنائية جديدة في مشوارها الموسيقي عبر إعادة إحياء رائعة "عطاشى" من ألحان الموسيقار القدير الراحل بليغ حمدي، وكلمات عبد الرحيم منصور، وذلك بعد قرابة 50 سنة منذ تقديمها لأول مرة بصوت والدتها عفاف راضي في مطلع السبعينات، وحفرت بها اسمها كإحدى أشهر أغانيها، وأعادت ابنتها تقديمها على طريقة فيديو كليب تم تصويره وسط سحر الطبيعة والنيل في أسوان.

وتعد الأغنية الجديدة أول مشروع لمي كمال، الذي تعيد خلاله إحياء روائع عفاف راضي الغنائية بشكل موسيقي عصري ومختلف، وتطلق أغانيه فرادى كل فترة على أن تجمعها في مشروع ألبوم ويتم تقديمها في حفلات جماهيرية تقديرًا لمشوار والدتها الطويل في عالم الفن، كما تعقب الأغنية إطلاق مي مؤخرًا أولى أغانيها الأصلية "وسط الزحام".

وانطلقت مي كمال في مشوارها الغنائي المنفرد منذ قرابة سنتين، ويتنوع أسلوبها بين الغناء الأوبرالي والشرقي وشغفها بموسيقى الجاز، وحفر عشق الغناء في داخلها منذ الطفولة حيث نشأت بخلفية موسيقية عريقة بتأثرها بوالدتها المغنية والممثلة عفاف راضي، التي ساهمت بتشكيل أسلوبها الحالي بخلفيات الغناء العربي الكلاسيكي والأوبرا.

ورغم دراستها الأساسية للتسويق بالجامعة الأمريكية، تعمقت مي في عالم الموسيقى بدراستها الغناء الأوبرالي لمدة 3 سنوات في دار الأوبرا المصریة، شاركت فيھا بعدد من الحفلات الموسيقية على مسارحها بتقديمها مقتطفات من عدة أعمال عالمية من مسرحیات "كارمن" و"زواج فیجارو" و"لابوھیم"، كما تطمح مي لابتكار موسیقاھا الخاصة التي تعكس المزیج الخاص من الموسیقى العربیة والجاز والكلاسیكیة التي شكلت ھویتھا، وتسعى لاستكمال مسيرة والدتها عفاف راضي التي حفرت اسمها في الساحة الفنية المصرية بحروف من ذهب طوال عقود.

موضوعات متعلقة

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الرجاء المغربي يودع دوري أبطال أفريقيا بعد الهزيمة من تونجيث السنغالي

«العربية»: وصول وزير المالية القطري إلى القاهرة

وزير الرى يؤكد لوزير الخزانة الأمريكى سعى مصر للتوصل إلى اتفاق عادل لسد النهضة

الصور

image description

محافظ دمياط تقود حملة تفتيشية على المطاعم والكافيتريات بفارسكور

image description

وزيرة الهجرة: نعمل على الترويج للاستثمار في السويس (صور)

image description

دمياط تناقش خطة وآلية تنظيم إعلانات الطرق

image description

محافظ دمياط تتابع العمل في طريق صلاح سالم

image description

تخصيص 3 مدارس لصرف المعاشات منعًا للتكدس بدمياط

الأكثر قراءة

«الدستور» ترافق أول أسرة تسكن العاصمة الإدارية الجديدة (صور وفيديو)

حقيقة عودة الخطوط الجوية القطرية للعمل في مصر

رسميا.. إطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح كورونا

«الكبير بتاعنا راح».. كيف انتهت المنافسة بين «حليم» و«رشدى»؟

إنفوجراف

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

image description

وحيد حامد.. كيف نعاه المثقفون؟ (إنفوجراف)

image description

«فتاة النزهة» المسحولة عانت من نزيف بالجسد كله وعظام مهشمة (إنفوجراف)

نجم الساعة

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

منوعات

محاكمة ملكة جمال بريطانية سابقة بسبب انتهاك قيود كورونا

الرجاء المغربى يودع دورى الأبطال بالهزيمة من تيونجيت السنغالى

توتنهام يتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية بفوزه على برينتفورد 2-0

تردد قناة صدي البلد دراما 2021

أيام زمان

محمد الشرقاوي.. اختار اسمه عرفانًا بجميل مكتشفه واعتزل الفن بسبب الزعيم

بشارة واكيم.. مسيحى حفظ القرآن وتمرد على أسرته من أجل الفن

منير مراد.. تسببت وفاة السادات في حضور شخصين فقط لجنازته

موقف كوميدي لـ«الريحاني» أثناء التجنيد وصداقة العمر مع الشيخ محمد رفعت

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
شهادة رئيس الطائفة الإنجيلية فى البابا كيرلس السادس
منى رجب
الرئيس وأبناؤنا.. ودور المرأة المصرية
ثروت الخرباوي
عبدالناصر وبريطانيا و«الإرهابية»
ماجد حبته
قمة النوايا الطيبة!
المزيد

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

من الأرشيف.. نزار قبانى: الزواج من شاعر يعتبر عملية انتحارية

التفاصيل الكاملة لتجسيد شخصية نجيب محفوظ فى عمل فنى

في ذكراه.. كيف كان المنفى بوابة إبداع بيرم التونسي؟