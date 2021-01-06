غلق 7 مقاهٍ فى كفر الشيخ لمخالفتها الإجراءات الاحترازية

أسفرت الحملة التفتيشية التي قام بها مجلس مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة وائل فرح، رئيس مركز ومدينة فوه، عن غلق 5 مقاهٍ لمخالفتها تعليمات تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).كما أسفرت حملة مجلس مدينة سيدي سالم، برئاسة شريف هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إغلاق مقهيين آخرين لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية.وتأتي هذه الحملات في إطار تعليمات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بشن حملات على المقاهي والمحال وغلق المخالف منها لمدة أسبوع وتغريم المخالفين 4 آلاف جنيه.