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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

طبعة جديدة من كتاب «سيرة حمدى أحمد» للسيد الحرانى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:18 ص
سيرة حمدى أحمد
سيرة حمدى أحمد
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كشف الكاتب والباحث السياسي، السيد الحراني، عن صدور طبعة جديدة من كتاب "سيرة الفنان حمدي أحمد.. من القاهرة 30 حتى ثورة 30 يونيو".

وقال الحراني عن كتابه: هذا العمل عبارة عن حصاد مجموعة مسلسلة من الأحاديث الصحفية المسجلة مع الفنان الراحل حمدي أحمد في فترة ما بعد 25 يناير.

وأشار إلى أن أهمية الكتاب تكمن في تناوله السيرة "الفنية" و"السياسية" لفنان الشعب "حمدي أحمد" التي خرجت منه شهادة على العصر الذي عايشه، وتوثيق للكثير من الأحداث والمواقف التاريخية التي عاصرها بين الفن والسياسة، فهو فنان مصري يعد أحد نجوم "السينما" و"المسرح" و"الإذاعة" و"التلفزيون" منذ ستينيات القرن الماضي، وتميز بالعديد من الأدوار السياسية والاجتماعية التي مازالت حاضرة في ذاكرة الجمهور، وأشهرها دور "محجوب عبد الدايم" في فيلم القاهرة 30.

وأكد "الحراني" أنه يتناول أيضا الاتجاهات والمواقف السياسية التي عرف بها حمدي أحمد منذ فترة الاحتلال البريطاني الذي اعتقله عام 1949، وزمن ثورة 23 يوليو عام 1952 والاتحاد الاشتراكي الذي حكم به عبد الناصر مصر ومواقف بينهما، وأيام السادات التي دخل في نهايتها المشهد السياسي عام 1978، وتحدث عن 25 يناير عام 2011 التي خرجت إلى ميدان التحرير بينما هو يصارع المرض داخل غرفة العناية المركزة.

تجدر الإشارة إلى أن السيد الحراني كاتب صحفي وباحث سياسي وروائي مصري صدر له عدة مؤلفات من بينها مذكرات الدكتور مصطفى محمود، ومذكرات جمال البنا، ومذكرات الفنانة ماجدة الصباحي، وكتاب الإخوان القطبيون وغيرها من الإصدارات المختلفة.

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