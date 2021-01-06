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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

طرح البوستر النهائى لمسلسل «اللعبة 2»

الأربعاء 06/يناير/2021 - 07:53 ص
مسلسل اللعبة 2
مسلسل اللعبة 2
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طرحت الشركة المنتجة للجزء الثانى من مسلسل "اللعبة"، البوستر الرسمي والدعائي النهائي للعمل استعدادًا لعرضه على منصة شاهد الرقمية منتصف شهر يناير الجاري.

وانتهي نجوم العمل من تصوير 90% من مشاهده، وقام المخرج معتز التوني بمونتاج 15 حلقة كاملة من المسلسل وتم تسليمها لمنصة "شاهد".

ويقوم التوني حاليا بمونتاج الحلقات المنتهية، ويعكف على تصوير المشاهد المتبقية للانتهاء من تصوير العمل بالكامل خلال الأسابيع المقبلة.

ومن المقرر عرض العمل على شبكة mbc في موسم رمضان المقبل.

يشار إلى أن مسلسل "اللعبة" عرض في موسم رمضان الماضي وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، لذا قرر صناعه تقديم جزء ثان منه، والمسلسل من تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، ويشارك في بطولته مي كساب، وميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وتنضم لهم في الجزء الثاني رانيا يوسف.

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