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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوى

الأربعاء 06/يناير/2021 - 12:02 ص
البابا تواضروس
البابا تواضروس
مونيكا جرجس- تريزة شنودة
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تستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء، للاحتفال بقداس ليلة عيد الميلاد المجيد؛ والذي يشهد للمرة الأولى إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ اليوم؛ قداس ليلة عيد الميلاد المجيد بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون، مثلما فعل أثناء الاحتفال بعيد القيامة المجيد أبريل الماضي، تزامنًا مع الموجة الأولى من فيروس كورونا؛ فيما اتجهت عدد من الإيبارشيات إلى اقتصار قداس العيد على الكهنة والشمامسة فقط، فيما قررت أخرى حضور 20 شخصًا خلال قداسات عيد الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد.

اقتصار قداس البابا على الأساقفة

وكشف القس بولس حليم، المتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات لـ«الدستور»، ترتيبات عيد الميلاد المجيد.

وقال «حليم»، إن البابا تواضروس الثاني سيترأس قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة التجلي بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمشاركة عدد من محدود من الشمامسة إلى جانب عدد من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مثلما فعل في عيد القيامة المجيد دون حضور شعبي.

البابا لن يستقبل المهنئين صباح يوم العيد

ولفت القس «حليم»، إلى أن القنوات الفضائية المسيحية والتلفزيون المصري ستنقل قداس البابا على الهواء مباشرة؛ مؤكدًا أن قداسة البابا تواضروس الثاني لن يستقبل صباح العيد 7 يناير المهنئين في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتبعها الكنيسة من فيروس كورونا المستجد.

الموجة الأولى تتسبب في إلغاء احتفالات عيد القيامة

وكانت قد تسببت الموجة الأولى من فيروس كورونا في إلغاء احتفالات عيد القيامة المجيد؛ فاحتفلت الكنائس المسيحية، بعيد القيامة المجيد، في أجواء غير مسبوقة، وسط إجراءات احترازية في ظل ما اتخذته الدولة من قرارات للحد من انتشار فيروس كورونا.

وترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في الثامنة من مساء ليلة عيد القيامة، قداس عيد القيامة المجيد للمرة الأولى بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

واعتاد البابا تواضروس الثاني على ترؤس عيد الميلاد المجيد من الكاتدرائية العاصمة الإدارية الجديد بمشاركة أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

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