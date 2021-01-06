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الأربعاء 06 يناير 2021 الموافق 22 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

إجراءات جديدة للسفر إلى هولندا

الأربعاء 06/يناير/2021 - 01:41 ص
طائرة
طائرة
رامى حسين
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أعلنت غرفة شركات السياحة أنها قد تلقت تعليمات جديدة من وزاره السياحة والآثار حول التدابير الخاصة لمكافحة فيروس كورونا للمسافرين إلى دولة هولندا.

وأشارت الغرفة، فى منشور عمم على جموع شركات السياحة، إلى أنه يشترط حصول كافة المسافرين إلى هولندا من مختلف الجنسيات، بمن فيهم المواطنيين الهولنديين، الحصول على تحليل الكشف عن فيروس كورونا-pcr- بنتيجة سلبية قبل الوصول إلى هولندا بـ72 ساعة.

وأوضح المنشور أنه تم إعفاء حاملى الإقامات الدبلوماسية وحاملى الجوازات الدبلوماسية الأجنبية والهولندية من إجراء التحليل، بشرط أن يكون سفرهم بغرض العمل.

يشار إلى أن هولندا منعت البريطانيين من دخول أراضيها مع بداية العام الجديد بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.

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