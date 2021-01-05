التخطيط: 86 مليون جنيه لمتابعة صيانة الطائرات وتطوير نظم الاتصالات

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، انتهاء تطوير المرحلة الأولى من أنظمة المعلومات والتطبيقات والاتصالات المعمول بها فى المطارات المصرية بما يحقق درجة عالية من الأمان وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة، بتكلفة إجمالية قدرها 86.4 مليون جنيه، لافته إلى أن المشروع استغرق تنفيذه ثلاث سنوات.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير صادر عنها، أن المشروع يستهدف متابعة أعمال صيانة الطائرات بأحدث البرامج المتواجدة فى السوق الدولى بأحدث التكنولوجيا فيما يخص النظم والمعلومات، بالتنسيق مع وزارتى الطيران المدنى والاتصالات.