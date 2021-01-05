رئيس المنيا يتفقد المخازن العمومية ويحيل موظف للتحقيق

قام العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، بجولة تفقدية اليوم للمخازن العمومية بمنطقة الخشابة الموجودة بشارع بين الشواني، حيث إطلع خلالها على المعدات والأدوات بالمخازن، وتابع حركة السجلات ودقق في سجلات المواد وقطع الغيار والمرتجعات.وأحال رئيس المدينة خلال جولته أحد الموظفين للتحقيق معه لتقصيره في آداء عمله، كما وجه بضرورة الإلتزام بتنفيذ الاجراءات الإحترازية من ارتداء للكمامات وتطهير المكان بصفة مستمرة.وشملت الجولة لقاء موسعًا مع مسئولي وموظفي قسم الاستلام وأمناء المخازن، واستمع منهم على تفاصيل الحركة في المخازن وآلية المتابعة عبر السجلات (الصادر والوارد)، وشدد على «أهمية التدقيق والمتابعة حفاظًا على المال العام وصيانته من التلف»، مؤكدًا علي أهمية وضرورة المتابعة والتدقيق وانضباط العمل بالمخازن للوصول بأداء الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنيا الى أعلى معدلات الكفاءة، تحقيقًا للاستراتيجية المرجوة في التطوير والتميز.كما زار رئيس المدينة مخازن الكهرباء، وآلية دخول وصرف المعدات والأدوات الخاصة بحركة السيارات في الدخول والخروج ونظام التنسيق والمتابعة لصرف مستلزمات السيارات، والأصناف الموجودة بالمخازن من أدوات ومتطلبات الوحدة المحلية ومراجعة مواصفاتها لسد احتياجات المدينة والتأكيد على وجود مخزون كافى لإنجاز الأعمال بسرعة وتميز.