خبير بيئي: الدولة جهزت محطات الوقود لإنتاج الغاز الطبيعي

قال مجدي علام الخبير البيئي، إن الغاز الطبيعي يعتبر من ضمن أنواع الوقود النظيفة بعكس الكيروسين والسولار والبنزين والميزيوت لأنهم يحتوا على كربونات عالية بسبب عدم الحرق الكامل للوقود واحتوائهم على معدات قديمة كالماتور، تسبب حدوث الملوثات.وتابع الخبير البيئي خلال تصريحه لـ«الدستور» أن مركبات الغاز الطبيعي تقلل من تلوث الهواء، طاقة نظيفة غير ملوثة وآمنة، ويقلل من إنتاج الغازات الضارة، منوها إلى أن تكلفته أقل من البنزين، ولم يحدث ملوثات للهواء كأكاسيد الكبريت وأكاسيد الكربون.وأشار «علام» إلى أن الدولة جهزت عدد من محطات الوقود لإنتاج الغاز الطبيعي لأنه صديق للبيئة، منوها إلى أن وزارة البيئة قامت بمشروع استبدال التاكسي القديم للغاز الطبيعي، وتم تحويل أكثر من 15 ألف مركبة للغاز الطبيعي، وأن الدولة تسعى لتحويل مليون سيارة في المرحلة الأولى، ووجود امكانية استبدال السيارات القديمة بالتقسيط.