«بعد تحصيل الغرامات».. المواطنون يلتزمون بالكمامات في المواصلات والمصالح الحكومية

شهدت وسائل المواصلات والمولات التجارية والمصالح الحكومية تشديدا كبيرا على ارتداء المواطنين والعاملين للكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة بعد الزام المواطنين بارتدائها بدء من أول أمس الأحد 3 من يناير الجاري وتغريب من لم يلتزم بها مبلغ مالي 50 جنيها بعد ارتفاع حالات الإصابة خلال الأيام الماضية.ورصدت عدسة «الدستور» اليوم الكثير من المواطنين في شوارع وميادين القاهرة ملتزمين بالقرار لاسيما والقليل في الشوارع من لا يلتزم بها لكن جاءات التشديدات بشكل كبير على المصالح الحكومية والسجلات المدنية وأقسام الشرطة حيث لا يسمح بالدخول بدونها كما شددت أيضا المولات والمحلات التجارية بضرورة ارتدائها وانتشرت الملصقات داخلها وعلى الأبواب لتذكير الزبائن بها.في المقابل جاء ذلك فرصة جيدة للباعة الجائلين بمدينة شبرا الخيمة الذين انتهزوا الفرصة وقاموا ببيع الكمامات في الشوارع وأمام المصالح والمؤسسات التي لا تسمح بدخول الزائرين بدون الكمامات حيث تبلغ سعرها مع الباعة الجائلين جنيه وسبعون قرشا أي ان الثلاث كمامات بخمسة جنيهات وفي حاله شراء كمية تكون سعر الواحدة جنيه فقط.