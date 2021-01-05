صادرات مصر للصين تقترب من نصف مليار دولار خلال 2020

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر للصين إلى حدود 488.5 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 484 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 4.4 مليون دولار خلال عام.أضاف جهاز الإحصاء أن الواردات المصرية من الصين سجلت تراجعًا لـ9.4 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 9.7 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 300 مليون دولار خلال عام.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام، وفى المقابل تراجعت جملة الواردات من 63.8 مليار دولار لـ 57 مليار دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.