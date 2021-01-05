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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة أول طفلة مصابة بفيروس كورونا فى البحيرة

الثلاثاء 05/يناير/2021 - 11:23 م
وفاة طفلة بكورونا
وفاة طفلة بكورونا
البحيرة معوض هويدى
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شهدت مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء، وفاة أول حالة بفيروس كورونا المستجد بين الأطفال، حيث توفيت الطفلة "جوري.م" سنة وأربعة أشهر، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا داخل عزل مستشفى الأطفال بالإسكندرية.

وكانت الطفلة "جوري.م"، سنة و4 أشهر، احتجزت داخل عزل مستشفى الأطفال بالإسكندرية قبل 10 أيام لتلقي العلاج اللازم، بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، والذي انتقل لها عدوي الإصابة عن طريق والدتها التي تعمل ممرضة بأحد المراكز الطبية الحكومية بمدينة دمنهور.

يشار إلى إن مستشفى كفر الدوار العام،" الشاملة"، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد بمحافظة البحيرة، شهد اليوم، إجراء أول ولادة طبيعية بمستشفيات الحجر الصحي منذ بداية الجائحة لمصابة بفيروس كورونا، وجار متابعة الأم والطفلة على مدار الساعة، من قبل أعضاء الفريق الطبي بالمستشفى لتلقي الرعاية والعناية الطبية اللازمة.

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