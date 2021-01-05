الإحصاء: 757 مليون دولار صادرات الفواكه خلال 10 أشهر

سجلت صادرات مصر من فواكه طازجة قفزة كبيرة خلال أشهر عام 2020، إذ ارتفعت صادراتها إلى حدود 757.2 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 432.3 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 324.8 مليون دولار خلال عام، وفقًا لأحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.ولفت تقرير الإحصاء، إلى أن صادرات مصر من السلع الزراعية بلغت 1.7 مليار دولار خلال أول 10 أشهر من عام 2020 مقابل 1.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض بلغت نسبته 9.4%.يشار إلى أن إجمالى صادرات مصر لدول العالم قد بلغت 22.8 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وأكتوبر من عام 2020 مقابل 25.2 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه، بانخفاض 2.4 مليار دولار بنسبة 9.7% خلال عام.