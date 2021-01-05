بـ2000 جنيه.. «القوى العاملة» تعلن فرص عمل بالقليوبية

أعلنت وزارة القوى العاملة توافر عدد من فرص العمل الجديدة بإحدى شركات التجارة والتوريدات بالقليوبية براتب 2000 جنيه، بالإضافة إلى عمولة 2000 جنيه.وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 مندوب سائق، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل فوق المتوسط، أو متوسط، وألا يزيد عمره عن 45 سنة، وأن يكون لديه خبرة سنة.وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، الاتصال على 0133224543 أو 013324729، أو التوجه لمقر الشركة في الكيلو 28 مصر إسكندرية الزراعي، قها، القليوبية.