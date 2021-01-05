مصطفى مراد: هناك دعم نسبي من الجهات المعنية لمركبات الغاز الطبيعي

قال مصطفى مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن هناك دعم نسبي مقدم من الجهات المعنية لمركبات الغاز الطبيعي، وتم الاتفاق على الانتقال إلى مرحلة أقوى وأكثر فاعلية وهى العمل على إحلال التاكسي الأبيض بالقاهرة بمركبات تعمل بالغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن نجحت وزراة البيئة فى تفعيل هذا المشروع بإدخال ما يقرب من 1100 مركبة تعمل بالغاز الطبيعي.وأضاف رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة في تصريحات له: «بذلنا جهودا لإقناع وزارة المالية لتفعيل المشروع حتى وصل إلى 45 ألف تاكسي».وأكد أنه تم عمل بروتوكولات تعاون مع الوزارات، وتم وضع الاشتراطات التى تلزم جميع أصحاب المركبات التابعة لهيئة النقل العام بمعايير محددة وفقا للمادة 18 بالدستور المصري.