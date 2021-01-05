«الخارجية»: 16 متوفيا ومصابا في انقلاب حافلة معتمرين بالسعودية

صرح السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، أن القنصلية العامة المصرية في جدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة، تابعة لإحدى رحلات العمرة، على بعد ٣١٠ كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية وعلى متنها ١٦ مواطنًا مصريًا كانوا متجهين إلي مكة المكرمة لأداء العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات، في إطار المتابعة المستمرة لأوضاع المواطنين المصريين بالخارج.وأكد "عباس" أن القنصلية العامة تواصلت فور وقوع الحادث مع السلطات المحلية السعودية لإنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بنقل جثامين المواطنين المصريين المتوفين إلى أرض الوطن وللوقوف على ملابسات الحادث، لافتا إلى الاستمرار في المتابعة والتواصل مع المصابين لتقديم جميع أوجه الدعم الممكنة لهم.