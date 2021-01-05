قطع المياه بشارع أحمد عرابي في شبرا الخيمة

أعلنت محافظة القليوبية، قطع المياه بحي غرب شبرا الخيمة، بسبب حدوث كسر في محبس قطره 800 مم، وجرى قطع المياه عن منطقة سنتر عبده بشارع أحمد عرابي بالحي.وقالت المحافظة، في بيان لها اليوم، إن شركة مياه القاهرة الكبري تقوم حاليا بأعمال الإصلاح، وبمجرد الانتهاء من إصلاح العطل سيتم توصيل المياه.ويأتي هذا العطل بسبب أعمال التطوير التي تتم في الحي، حيث أن معظم مواسير الشارع قريبة من سطح الأرض.