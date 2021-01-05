الأنبا إشعياء يلتقي أقباط إيبارشية طهطا أونلاين

التقى الأنبا إشعياء، مطران الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطهطا، أقباط الإيبارشية عبر تقنية البث المباشر؛ للحد من التجمعات.وعلقت إيبارشية طهطا جميع الاجتماعات الروحية بكنائسها، ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، لختام صوم الميلاد المجيد وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد.