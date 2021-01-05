مصطفى مراد: مشروع مركبات الغاز الطبيعي يساهم في تحسين جودة الهواء

قال مصطفى مراد رئيس إدارة نوعية الهواء بوزارة البيئة، إن مشروع مركبات الغاز الطبيعي سيساهم بشكل ملحوظ في تحسين جودة الهواء، منوها إلى أن وزارة البيئة بدأت العمل على هذا الموضوع منذ 20 عاما، عندما ظهر الغاز الطبيعي فى مصر.وأضاف «مراد» في تصريحات لـ«الدستور»: «أكثر من 50 أتوبيسا بالنقل العام في القاهرة الكبرى يعملون بالغاز الطبيعي، ومن أسباب الاهتمام بمنظومة النقل والعمل على استخدام الغاز الطبيعي هو التلوث الهوائي الذى يسببه قطاع النقل حيث يمثل 25٪ من تلوث الهواء».