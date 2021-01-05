جولة تفقدية بحى ثان المنتزه للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية

أجرى مدير إدارة التنمية الريفية بحى ثان المنتزه بالإسكندرية، وفريق العمل بالإدارة، جولة تفقدية للمرور على عزب (حوض ١٣، مقنص، حوض ١٢، البرنس البحري)، بناءً على تعليمات اللواء أشرف بهجت رئيس حي ثان المنتزه، بشأن الارتقاء بالظهير الريفي لنطاق الحي والتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية بالأماكن العامة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتم المرور والتفتيش على المخبز المدعم بعزبة حوض ١٣ والتأكد من الالتزام بالوزن المحدد واتباع الإجراءات الاحترازية، كما تم رصد كميات من القمامة تحتاج للرفع بمحيط مدرسة حسن البغدادي، وعن عزبة مقنص فقد تم عمل اجتماع مصغر بين إدارة التنمية الريفية بالمنتزه ثان ومسؤولي الجمعية للتأكد من توافر البذور الزراعية والتعرف على مشكلات المزارعين.كما تم المرور على المخبز المدعم بعزبة حوض ١٢ وتم رصد تجمعات من الأهالي إلى جانب عدم اتباع الإجراءات الاحترازية، وتم التنبيه على المسؤول عن المخبر بفض أى تجمعات للأهالي واتباع التباعد الاجتماعي واتخاذ الإجراءات الوقائية، هذا إلى جانب متابعة الحالة العامة للمجمع الاستهلاكي بعزبة حوض ١٢ للتأكد من توافر السلع التموينية والتأكد من صلاحيتها ووجود تهوية مناسبة داخل المجمع وقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة، فضلًا عن متابعة أعمال خاصة بشركة الغاز الطبيعي لمد خطوط الغاز للمنازل بالعزبة.